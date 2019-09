L'acquisto di un farmaco venduto senza ricetta sarebbe al vaglio degli investigatori che stanno cercando di fare chiarezza sulla morte di due fratelli belgi a Firenze . Sabato un farmacista avrebbe dato a uno di loro, trovati senza vita in un hotel, due confezioni del medicinale per il dolore dovuto a un intervento chirurgico. Diversamente dalle prime ricostruzioni, nella stanza di Dires e Robbe De Ceuster non sarebbe stata trovata droga.

Un mix di birra e analgesico - In particolare, ci sarebbe la posizione di un farmacista al vaglio degli inquirenti. Secondo ricostruzioni in corso, Dries e Robbe De Ceuster, di 27 e 20 anni, potrebbero essere stati uccisi da un mix di birra e pasticche di un potente analgesico a base di oppioidi. Invece, diversamente da quanto emerso in un primo momento, nella loro stanza di albergo non sarebbe stata trovata droga.



Il ritrovamento del padre - A ritrovare i due fratelli senza vita è stato il padre, che si trovava in vacanza a Firenze con loro e la sua attuale compagna. L'uomo ha raccontato di aver lasciato i ragazzi che dormivano in stanza domenica mattina, poi al pomeriggio, non vedendoli e non avendo loro notizie, è tornato in camera scoprendoli morti entrambi.