Dolore e commozione per la morte di Franco Di Mare, il ricordo di colleghi e amici

Il ricordo del fratello Al fratello Gino, il giornalista aveva rivelato il suo ultimo desiderio: "Prima di addormentarsi mi ha chiesto 'Mi porti ancora al mare?'. Il nostro mare è Posillipo, lì siamo nati e abbiamo trascorso la nostra infanzia. Lì mio nonno Francesco Di Mare ha insegnato a Franco a nuotare, al Lido Ondina", dice oggi in un’intervista a Repubblica. Poi aggiunge che in qualche modo lo esaudirà: "Sì, nei prossimi giorni. Ma non so se potremo spargere le sue ceneri, ci atterremo alle prescrizioni di legge". Gino racconta poi che Franco "se n’è andato senza soffrire, lucido. C’è un particolare però che non riesco a togliermi dalla testa". E cioè "Franco è morto alle 17,17 di venerdì 17. Uno potrebbe dirmi “Sei napoletano, sei scaramantico”. Mi chiedo invece come sia possibile che mio fratello se ne sia andato in questa data e ora così particolari". Poi conclude: "Mio fratello ha avuto una vita fantastica, ha intrapreso la professione che amava, ha girato il mondo. Ma non è riuscito a vedere l’Antartide. È lì che avrebbe desiderato tanto fare un viaggio, purtroppo non c’è riuscito".

Il cordoglio delle istituzioni "Apprendo con profondo dolore della scomparsa del giornalista Franco Di Mare. Rivolgo alla famiglia le mie più sentite condoglianze". Così la presidente del Consiglio Giorgia Meloni in un messaggio. "È con profonda tristezza che apprendo della scomparsa di Franco Di Mare, grande giornalista e volto storico della televisione italiana. Ricorderemo sempre il suo impegno e la sua passione per l’informazione anche in ambito Difesa. Le mie più sentite condoglianze ai suoi cari" è il commento del ministro della Difesa, Guido Crosetto. "Profondo dispiacere per la scomparsa di Franco Di Mare, grande giornalista Rai dalla professionalità poliedrica, inviato di punta, eccellente conduttore televisivo e bravo direttore. Un abbraccio affettuoso alla sua famiglia e alle tantissime persone e colleghi che gli hanno" ha scritto il sindaco di Roma, Roberto Gualtieri. Elly Schlein, leader del Partito Democratico: "Perdiamo un grande giornalista, ed è una perdita davvero per tutti".