"La ricostruzione da parte degli inquirenti del suo assassinio ha fatto sì che si aprisse una sorta di vaso di Pandora fatto di omicidi, torture, rivalità, spaccio di ingenti quantità di droga, intrecci tra criminalità organizzata e politica, insomma di tutto. Era pertanto necessario - aveva sottolineato - scrivere questo libro perché nell'opinione pubblica c'è una certa resistenza a vedere Roma come una città malavitosa. La criminalità romana è carina ma non per questo meno feroce e spietata. Mi rendo conto di aver scritto un libro violento. Eppure non ci troviamo a Tijuana, ma a Roma".