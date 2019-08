Frammenti aereo cadono su Fiumicino: nessun ferito, danneggiate auto

Frammenti di un aereo della compagnia Norwegian, atterrato in emergenza al Leonardo da Vinci poco dopo il decollo dallo stesso aeroporto, sono caduti su tetti ed auto nella zona di Fiumicino . Non ci sono stati feriti ma alcune vetture hanno subito leggeri danni ai vetri. Secondo quanto riferito da testimoni, i frammenti di alcuni centimetri (il più grande misurerebbe tra i 5 e i 10 centimetri) sono caduti alle 16.46.

Atterraggio di emergenza per problema al motore - Il comandante del volo, con 298 passeggeri a bordo e diretto a Los Angeles, è stato costretto a tornare indietro pochi minuti dopo il decollo per un problema tecnico ad un motore del Boeing 787. E' stato proprio nelle fasi dell'atterraggio dall'aereo che si sono staccati alcuni frammenti. L'aereo è comunque atterrato nuovamente a Fiumicino senza problemi, alla presenza dei mezzi di soccorso e dei vigili del fuoco schierati a bordo pista, come previsto in questi casi, pronti ad intervenire in caso di necessità.