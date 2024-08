Versilia, trovata morta una delle tartarughe più grandi al mondo

Nel mare di Versilia è morta una tartaruga liuto, la specie più grande al mondo. L'esemplare pesava circa 300 kg ed era lungo due metri. Aveva il collo e una pinna anteriore agganciati alla cima di un contrappeso subacqueo, che era impossibile sollevare dal fondo. I finanzieri della Guardia di finanza di Massa Carrara si sono dovuti immergere per liberare il corpo dell'animale e trainarlo poi al porto di Viareggio. Per il Wwf si tratta di "una grande perdita per la biodiversità" dell'area.