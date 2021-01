Verona, auto bloccata sui binari per un guasto viene travolta da un treno: illesi gli occupanti del veicolo

Un'auto è rimasta bloccata sui binari di un passaggio a livello a causa di un guasto ed è poi stata travolta da un treno. Fortunatamente, gli occupanti del veicolo avevano abbandonato immediatamente la macchina quando si erano visti abbassare le sbarre del passaggio a livello. E' accaduto a Legnago. Come riporta Verona Sera, il convoglio, che viaggiava in direzione Rovigo, ha trascinato l'auto per circa 200 metri. La nebbia non ha permesso di evitare l'impatto. I vigili del fuoco sono intervenuti per mettere in sicurezza la vettura e dare supporto al personale delle Ferrovie dello Stato.