Terremoto Campi Flegrei, tensione all'ex base Nato di Bagnoli: i cittadini forzano i cancelli

Momenti di tensione all'esterno della ex base Nato di Bagnoli, a Napoli, dopo la scossa di terremoto di magnitudo 4.4 che ha colpito i Campi Flegrei nella notte. Centinaia di persone hanno raggiunto l'area, che dovrebbe accogliere i cittadini in caso di emergenza, per trascorrere la notte in auto. Al loro arrivo hanno però trovato i cancelli chiusi. Le forze dell'ordine hanno cercato di contenere la protesta e sono nati dei diverbi che comunque non sono sfociati nel contatto fisico. La situazione, dopo momenti di tensione, si è andata normalizzando dopo che i cancelli sono stati aperti con la forza.