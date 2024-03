28 marzo 2024 17:38

Scomparsa Edoardo Galli: le ultime immagini riprese dalle telecamere in Stazione Centrale a Milano

Ecco le ultime immagini che ritraggono Edoardo Galli, il 16enne di Colico (Lecco) scomparso il 21 marzo. A registrarle sono state le telecamere di sicurezza della Stazione Centrale di Milano. In una si vede il giovane camminare sulla banchina dopo essere sceso dal treno proveniente da Morbegno, nell'altra lo si vede attraversare i tornelli di sicurezza e uscire dalla stazione. Le immagini, che risalgono proprio al giorno della scomparsa, sono state diffuse dalla Procura di Lecco. Dopo questi istanti non ci sono, al momento, ulteriori riprese che lo ritraggono dialogare o in compagnia di altre persone.