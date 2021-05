22 maggio 2021 13:18

Sci, riaprono gli impianti

Sul Ghiacciaio Presena, nel comprensorio Pontedilegno-Tonale tra Trentino e Lombardia, la stagione sciistica inizia oggi, 22 maggio, e termina domani. Un'apertura simbolica degli impianti per soli due giorni, che vuole essere un segnale di ripartenza. Tutti esauriti in poche ore i 400 skipass disponibili per il weekend. Gli impianti riaprono anche a quote più basse per il turismo estivo.