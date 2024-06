DOPO IL BLITZ Roma, due squadre speciali Ama ripuliscono Trinità dei Monti

Due squadre interventi speciali di Ama sono giunte a Piazza di Spagna, a Roma, per rimuovere la vernice rossa gettata da alcuni attivisti sulla scalinata di Trinità dei Monti. Il personale del pronto intervento aziendale ha utilizzato idropulitrici speciali con getto di acqua calda per non danneggiare gli storici gradini.