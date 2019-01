Roma, dosi nella paletta della spazzatura: arrestata casalinga pusher

E' stato quell'insolito via vai di persone, da una delle palazzine nella zona di Tor Bella Monaca a Roma, a insospettire i carabinieri. Entrati in un appartamento di una donna, 45 anni, hanno effettuato una perquisizione senza nulla di fatto. Ma il nervosismo della 45enne (che teneva continuamente in mano la scopa e la paletta per i rifiuti) ha fatto scattare altri controlli. I militari hanno quindi recuperato 16 dosi di cocaina, per un peso di 7 grammi. La donna è stata arrestata.