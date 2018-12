Rapita in Kenya, Milano aspetta Silvia Romano: un totem con l appello Libera all ingresso del Comune

Il volto sorridente della cooperante rapita in Kenya e, sotto il suo nome, la scritta "libera". Con un totem all'ingresso del Comune, Milano aspetta il ritorno alla libertà di Silvia Romano. "E' un messaggio di vicinanza e di solidarietà alla famiglia della nostra concittadina", ha dichiarato il presidente del consiglio comunale Lamberto Bertolé. "Silvia è in Kenya per fare del bene e inseguire le sue aspirazioni umane e professionali. Milano è con lei e con i suoi cari in questi giorni di grande preoccupazione. Ci auguriamo che al più presto possa tornare libera", ha aggiunto. Sulla facciata di Palazzo Marino c'è anche lo striscione che ricorda Giulio Regeni