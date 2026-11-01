Positano, auto sfonda ringhiera e resta in bilico nel vuoto: guidatore illeso

Pauroso incidente stradale nella notte a Positano, in Costiera Amalfitana. Un giovane alla guida di un'auto ha sfondato una ringhiera ed è rimasta in bilico su un precipizio. L'incidente è avvenuto in località Scoglio. Per cause ancora da accertare, il 23enne ha perso il controllo della vettura, che si è fermata con la parte anteriore oltre la barriera di protezione. Il giovane è rimasto illeso.