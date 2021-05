29 maggio 2021 12:26

Ostia, madre coraggio fa arrestare due fratelli del clan Spada

Le foto segnaletiche di Juan Carlos e Francesco Spada, arrestati dagli agenti del Commissariato del Lido di Ostia a Roma. E' stata una madre coraggio quella che ha chiamato la polizia perché non più in grado di sopportare che i suoi figli fossero sequestrati, torturati, seviziati e umiliati con la diffusione di video sui social, dai loro aguzzini per qualche grammo di crack. Una donna stanca di vedere la giovane figlia costretta a prostituirsi per colmare i debiti contratti dai fratelli per pagare la cocaina agli Spada. Sono gravi i reati che la Direzione Distrettuale Antimafia di Roma contesta ai fratelli Francesco e Juan Carlo Spada, 34 e 31 anni, figli del capostipite Armando e rampolli emergenti della dinastia.