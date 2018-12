"Qui non c'è la 'ndrangheta" e "siamo una marea", affermano i No Tav che sfilano in corteo a Torino per protestare contro l'Alta Velocità Torino-Lione. In migliaia si sono radunati per marciare nella città sabauda: in strada molte bandiere del movimento, dei sindacati di base, dei partiti di estrema sinistra. Partecipano alla dimostrazione anche esponenti dei centri sociali antagonisti torinesi.