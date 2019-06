Milano si colora di arcobaleno per il Gay Pride

clicca per guardare tutte le foto della gallery

Grande festa per il Milano Pride. Un'onda arcobaleno ha invaso la città. L'evento, secondo i dati degli organizzatori, ha visto la partecipazione di 300 mila persone che sono partite dalla Stazione centrale per concludere il percorso in corso Buenos Aires. A piazza Venezia continuerà la festa con un party a cielo aperto che durerà tutta la notte. Tante le famiglie arcobaleno che hanno animato il corteo. A sostegno del Pride anche le autorità cittadine e diversi sindaci della regione.