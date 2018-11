Milano, la protesta degli alunni della Stoppani: in classe con i caschi in testa

Il tirante caduto in classe lo scorso mercoledì ha allarmato i genitori degli alunni della scuola elementare Stoppani di Milano. L'episodio è accaduto fortunatamente di notte, ma ora mamma e papà sono preoccupati per la sicurezza dei loro figli. E' così che hanno deciso, per protesta, di far indossare ai bambini i caschi prima del suono della campanella. Chi da bici, chi da sci, chi da cantiere, i piccoli alunni hanno varcato la soglia dell'istituto caschetto in testa e si sono seduti così tra i banchi. "Siamo il futuro metteteci al sicuro”, è lo slogan dei genitori. La protesta, a cui hanno aderito anche gli insegnanti, è stata lanciata sui social con l'hashtag #scuolafuturosicuro