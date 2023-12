06 dicembre 2023 20:41

Milano, illuminato in Duomo l'albero delle Olimpiadi 2026

Illuminato l'albero di Natale in piazza Duomo a Milano, quest'anno dedicato ai giochi olimpici e paralimpici invernali del 2026. L'albero dei Giochi di Milano Cortina 2026, un abete del Caucaso proveniente dalla provincia di Varese, accoglie alla base una hall of fame per omaggiare i 221 medagliati italiani nella storia delle Olimpiadi e delle Paralimpiadi invernali. A decorare i 28 metri d'altezza dell'albero, illuminato dalle luci ambrate di circa 100mila microled, ci sono circa 300 sfere natalizie argentee e rosse che si intrecciano con medaglie decorative d'oro, d'argento e di bronzo: un omaggio alle imprese delle campionesse e dei campioni italiani ai Giochi Olimpici e Paralimpici invernali.