Cupido entra al cinema a scoccare le sue frecce d'amore. Ma solo una di esse va a segno e al cuore colpito non resta che mettersi alla ricerca del bersaglio mancato. Così al cinema Beltrade di Milano una giovane ha lasciato un messaggio per trovare lo spettatore seduto in quinta fila alla proiezione di "Cold War" di domenica 3 febbraio alle 18. E la sala, che fa da tramite nella caccia tra cuori solitari, ha pubblicato sulla sua pagina Facebook il cartello che recita: "Ragazza cerca un uomo tra i 38 e i 45 anni, incrociato prima dell'inizio della proiezione, quinta fila dal fondo... jeans, barba e (forse) occhi chiari. Se vi riconoscete nella descrizione, lasciate un messaggio privato". Si troverà l'altra metà? Sfida lanciata.