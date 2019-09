Un incendio è divampato, lunedì all'alba, in un'area in disuso nei pressi della stazione Centrale di Milano. I vigili del fuoco hanno lavorato a lungo per domare l'incendio. L'allarme è stato dato alle 6:30: la zona interessata dal rogo è una sorta di area dismessa, riempita di rifiuti e ricovero per senzatetto.