16 gennaio 2023 11:05

Messina Denaro, la notizia sui siti internazionali

Rimbalza sui siti dei giornali stranieri la notizia dell'arresto del boss mafioso Matteo Messina Denaro. Dal Guardian, che alla news dedica l'apertura, alla Cnn, da Le Monde alla Bbc, dalla Sueddeutsche Zeitung a El Pais, le principali testate internazionali rilanciano la notizia. "Matteo Messina Denaro, arrestato il boss della mafia più ricercato d'Italia", recita il titolo d'apertura del sito del Guardian. Nel Regno Unito l'arresto è anche in cima al Mirror. In Francia Le Monde titola "Matteo Messina Denaro, il mafioso più ricercato d'Italia da 30 anni, arrestato in Sicilia". In Spagna entrambi i principali quotidiani, El Pais ed El Mundo, rilanciano l'arresto.