22 febbraio 2023 07:59

Maria Edda a 84 anni conquista la sua seconda laurea

Maria Edda Cavuoto di 84 anni, presentata dalla relatrice professoressa Maria D'Arienzo, alla seduta di laurea della facoltà di Giurisprudenza dell'Università Federico II per discutere la tesi in diritto ecclesiastico dal titolo "La libertà di coscienza" 21 febbraio 2023. Quella in Giurisprudenza è la seconda laurea per la signora Cavuoto che è già dottoressa in Lettere e ha impiegato la sua vita a insegnare materie umanistiche agli studenti delle scuole medie.