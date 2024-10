Le foto Manifestazione pro Palestina a Roma: città blindata

È allerta a Roma per la manifestazione Pro Palestina, a due giorni dal primo anniversario dell'attacco di Hamas a Israele. Nonostante il divieto imposto dalla questura, alcuni gruppi si sono dati appuntamento a piazzale Ostiense per il corteo e le forze dell'ordine sono in stato di massima attenzione per intercettare eventuali infiltrati violenti.