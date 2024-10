Maltempo, traliccio dell'alta tensione si inclina e resta in bilico

Il maltempo in valle Seriana ha causato la piena del fiume Serio e in vari punti le sponde si sono erose. In particolare nella zona di Nembro un traliccio dell'alta tensione ha ceduto verso il fiume (e non sulla vicina strada statale), restando a lungo in bilico. Sul posto sono arrivati i vigili del fuoco e i tecnici di Enel per la rimozione. A Seriate l'acqua del fiume è arrivata sulla carreggiata: il ponte principale è chiuso da questa mattina. Il Serio è esondato in diversi punti. Le scuole superiori della Bergamasca sono rimaste quasi tutte chiuse. In tre istituti ci sono state infiltrazioni d'acqua.