1 di 5
© Comune di Montenero di Bisaccia
© Comune di Montenero di Bisaccia
© Comune di Montenero di Bisaccia

© Comune di Montenero di Bisaccia

© Comune di Montenero di Bisaccia

ripristinato il collegamento con l'Abruzzo

Maltempo in Molise, riapre il ponte sul Trigno sulla Provinciale 55

Dopo le verifiche ripristinato il collegamento con l'Abruzzo. La struttura si trova a poche centinaia di metri da quella crollata

04 Apr 2026 - 16:00
5 foto
maltempo
molise