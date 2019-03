Maltempo al Sud, torna la neve sul Vesuvio

Un post condiviso da AV (@scheggialover) in data: Mar 11, 2019 at 11:50 PDT

Vesuvio imbiancato e temperature in forte calo. L'annunciato colpo di coda dell'inverno ha riportato la neve sul vulcano più famoso al mondo, che si presenta con uno spesso velo bianco dopo le abbondanti precipitazioni che si sono abbattute sulle città della provincia di Napoli. Le temperature sono in calo rispetto agli ultimi giorni ma il vento non appare sostenuto come si temeva. Non è un caso che molti sindaci dell'area abbiano deciso di lasciare regolarmente aperte le scuole.