Lecco, la transumanza delle pecore in città... e qualcuna si ferma a brucare le siepi

Un gregge di pecore si sposta verso valle passando dalla città, a Lecco. Le immagini scattate dal fotografo Gualtiero Airoldi e pubblicate sul gruppo "Sei di Lecco se..." sono diventate virali. Circa 200 gli animali arrivati nella cittadina lacustre grazie alla transumanza, durante la quale i pastori trasferiscono i capi dai pascoli di montagna in Valsassina alle stalle poste a valle, probabilmente in Brianza. Durante il lungo percorso attraverso le vie della città, però, le pecore si sono trovate di fianco a una lunga siepe che circondava uno stabile, e allora non hanno potuto fare a meno di brucare. Tutte in fila, mentre le altre, rimaste in seconda fila, procedevano in mezzo alle auto.