19 marzo 2021 16:07

La Spezia, via le panchine per il Covid: gli anziani si portano le sedie in piazza

"Levate le panchine? Portemo e careghe", firmato uno spezzino. E' il cartello incollato su una sedia da un abitante di La Spezia che non ha preso bene la decisione del comune di togliere le panchine dal centro per evitare assembramenti. Misura adottata, su indicazione della questura, per rispettare le norme anti Covid che proprio non è piaciuta agli anziani frequentatori delle piazze Sant'Agostino e del Bastione: contrariati, si sono presentati con le sedie, anzi le "careghe" , portate da casa o prese nei bar per fare due chiacchiere all'aperto. Il sindaco però, non ha gradito l'iniziativa: "Apprezzo la tipica ironia spezzina - replica Pierluigi Peracchini - ma la rimozione delle panchine non è uno scherzo dell'amministrazione, mai l'inevitabile conseguenza di comportamenti sconcertanti e irresponsabili dello scorso weekend, è una richiesta del Comitato per l'Ordine e la Sicurezza".