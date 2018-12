L ultimo tesoro di Pompei, riemerge il cavallo bardato del comandante

Lo splendido cavallo di un altissimo magistrato militare, forse preparato per consentire al suo padrone di correre in soccorso alla cittadinanza nelle ore più buie dell'eruzione, è l'ultima straordinaria scoperta dei nuovi scavi in corso a Pompei. Si tratta di un animale alto, di gran razza e bardato di tutto punto con la sella e i finimenti riccamente decorati in bronzo. Il direttore generale del parco archeologico Massimo Osanna, intervistato dall'agenzia Ansa, ha precisato che il ritrovamento "è legato a una tenuta suburbana ricca come la villa dei Misteri che ora verrà indagata e restituita al pubblico. Ancora legato nella grande stalla insieme con altri due o forse tre cavalli di gran razza, lo splendido sauro del comandante militare, spiega Osanna, "deve avere fatto una fine atroce, soffocato dalle ceneri che invasero l'ambiente o sopraffatto dallo shock termico all'arrivo della nube piroplastica", ovvero i vapori bollenti che nelle ore finali spazzarono via ogni speranza di sopravvivenza di quelli che non avevano fatto in tempo a scappare.