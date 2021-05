19 maggio 2021 13:14

Il vento scompiglia Papa Francesco e l'abito svolazza un po' troppo

Piccoli dispetti meteorologici durante l'udienza generale del Papa a San Pietro. Il vento ha fatto svolazzare l'abito corale del Santo Padre. In una occasione gli ha fatto assumere le sembianze di un clamidosauro, un rettile che per difendesi dispiega il proprio clamide. Pochi minuti dopo si è addirittura ritrovato incappucciato. Ma col sorriso Papa Francesco ha continuato la sua udienza di fronte a decine di festanti bambini. Il Papa ha incentrato la propria catechesi sul rapporto con Dio: "Delle volte arrabbiarsi un po' fa bene perché ci fa svegliare questo rapporto da figlio a padre, da figlia a padre, che dobbiamo avere con Dio". La preghiera, ha detto Francesco, "a volte può assomigliare a quella di Giobbe, il quale non accetta che Dio lo tratti ingiustamente, protesta e lo chiama in giudizio. Tante volte anche protestare davanti a Dio è un modo di pregare, o come diceva quella vecchietta arrabbiarsi è un modo di pregare. Perché tante volte il figlio si arrabbia col papà è un modo di rapporto col papà perché lo riconosce padre si arrabbia. E anche noi, che siamo molto meno santi e pazienti di Giobbe, sappiamo che alla fine, Dio ci risponderà".