Iglesias, sacchetti della spesa su un tappeto rosso: il regalo di Natale degli abitanti per i poveri della città

Sono centinaia, in posa su un lungo tappeto rosso che attraversa il centro della città: sono sacchetti della spesa lasciati dagli abitanti per aiutare i poveri. Siamo a Iglesias, centro minerario, commerciale ed industriale al sud della Sardegna. Un territorio difficile che non dimentica la solidarietà: i cittadini hanno comprato doni e generi di prima necessità per permettere a chi è in difficoltà di trascorrere un Natale dignitoso. Centinaia le condivisioni dello scatto, postato su Facebook pochi giorni fa.