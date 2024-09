Le foto della prima udienza Giulia Cecchettin, al via il processo: Turetta assente

A meno di un anno dalla morte di Giulia Cecchettin, uccisa l'11 novembre 2023 in un parcheggio a Fossò, prende il via davanti alla Corte d'Assise di Venezia il processo a Filippo Turetta (assente), reo confesso della morte della ex fidanzata.