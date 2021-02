Giornata Nazionale contro lo spreco alimentare, l'Agenzia delle Accise, Dogane e Monopoli dona il primo carico di merci alla Comunità S. Egidio

In occasione della Giornata Nazionale contro lo spreco alimentare, è partito il primo carico di beni alimentari e vestiario destinato alla Comunità di Sant’Egidio con cui Agenzia delle Accise, Dogane e Monopoli (ADM) ha siglato, nel mese scorso, un Protocollo d’Intesa triennale per la cooperazione su azioni congiunte a scopo benefico relative a forme di solidarietà sociale e ad azioni di contrasto alla povertà.

La domanda di sostegno sociale, che risulta in progressiva crescita anche in ragione delle crescenti difficoltà economiche provocate dalla pandemia da COVID-19, ha fatto sì che ADM concretizzasse il proprio impegno in modo tangibile a sostegno delle persone più in difficoltà. L’impegno è rivolto alla realizzazione di iniziative che consentano il riutilizzo di generi alimentari e di beni di prima necessità, ivi compresi capi di vestiario e calzature, oggetto di sequestro da parte di ADM che verranno destinati alla Comunità di Sant’Egidio. Si tratta, dunque, di merci che, in assenza del protocollo, l’Agenzia dovrebbe custodire e smaltire con ulteriori oneri a carico dello Stato.