I tre giovani dispersi dopo essere stati travolti dalla piena del fiume Natisone sono Patrizia Cormos, 20 anni, al secondo anno dell'Accademia di Belle Arti di Udine, Bianca Doros, 23 anni, arrivata pochi giorni fa dalla Romania per far visita ai genitori, e un loro amico 25enne, originario della Romania e residente in Austria.