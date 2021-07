29 luglio 2021 10:20

Francia, padre costruisce un esoscheletro robotico per far camminare il figlio disabile

Un ingegnere di robotica francese, Jean-Louis Constanza, ha costruito un esoscheletro robotico per far camminare il figlio 16enne Oscar, affetto da una malattia nervosa. "Dieci anni fa mi chiese: 'Papà, sei un ingegnere di robotica, perché non crei un robot per farmi camminare?' Non avevo le competenze", ha raccontato Constanza su Twitter. Così, insieme ad altri due soci, ha fondato un'azienda - Wandercraft - con lo scopo di creare gli esoscheletri e, dopo anni di tentativi, ci è riuscito. Ora Oscar può camminare attivando la sua particolare tuta. E come lui potranno farlo altre persone affette da disabilità motoria. Per adesso, il robot viene utilizzato negli ospedali di diverse contee, ma non è ancora disponibile per l'uso quotidiano da parte dei privati e ha un prezzo di circa 150mila euro.