25 gennaio 2024 18:46

Fotogallery - A Milano posate 14 nuove Pietre di inciampo

Milano da oggi ha sulle sue strade 14 nuove pietre di inciampo, posate in ricordo di altrettanti uomini e donne vittime del nazifascismo. Le nuove pietre, posate nell'ambito delle celebrazioni del Giorno della Memoria si aggiungono a quelle già disseminate in città come a creare un mosaico della memoria cittadina. In tutto sono 26 le pietre che verranno posate quest'anno, 13 dedicate a deportati politici e 13 dedicate a deportati razziali. Le pose proseguiranno il 7 marzo, nei giorni in cui ricorre l'ottantesimo anniversario degli scioperi del marzo 1944. Con quelle posate a marzo, saranno 197 le Pietre di Milano, ognuna a ricordo di una persona deportata e uccisa in un campo di concentramento.