14 giugno 2023 08:21

Fotogallery - La dedica dei figli di Silvio Berlusconi sui principali quotidiani

Un'intera pagina di giornale acquistata su tutti i principali quotidiani italiani, così i figli di Silvio Berlusconi hanno voluto rendere ulteriore omaggio al genitore nel giorno del suo funerale:

Dolcissimo papà

Grazie per la vita

Grazie per l'amore

Vivrai per sempre

dentro di noi.

Questo hanno scritto Marina, Pier Silvio, Barbara, Eleonora e Luigi. Anche Mediaset ha acquistato un'altra pagina per salutare il proprio fondatore.