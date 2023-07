25 luglio 2023 16:06

Fotogallery - Cadono tegole, chiuso il castello Sforzesco di Milano

Il Castello Sforzesco di Milano "è al momento chiuso per motivi di sicurezza, perché ci sono delle tegole che sono cadute dalle merlate". Lo ha spiegato il sindaco Beppe Sala, in un video pubblicato sul Facebook sul nubifragio che questa notte ha colpito la città. "Stiamo inoltre valutando le condizioni dei nostri luoghi di gestione comunale. La situazione non è semplice, abbiamo scuole con tetti scoperchiati La situazione non è semplice, ma il personale sta lavorando", ha aggiunto Sala.