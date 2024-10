Organizzatori: "Presenti in tutto 80mila persone" Cortei per la pace in tutta Italia: le manifestazioni da Nord a Sud

Cortei per la pace si sono svolti da Nord a Sud: a Bari, Cagliari, Palermo, Roma, Firenze, Milano e Torino decine di migliaia di persone hanno sfilato per chiedere disarmo, giustizia sociale e climatica. Secondo gli organizzatori in tutte le piazze hanno sfilato oltre 80mila persone.