Cortei contrapposti in nome di Desirée a San Lorenzo, alta tensione a Roma

Tensione alle stelle nel quartiere romano di San Lorenzo, dove sono scesi in piazza due cortei contrapposti in memoria di Desirée Mariottini. Da una parte i partigiani dell'Anpi, che hanno manifestato in piazza dell'Immacolata. Dall'altra Forza Nuova, i cul militanti si sono riuniti a Porta Maggiore. "Non vogliamo passeggiate fasciste per Desirée - ha detto il segretario provinciale Anpi Fabrizio De Sanctis criticando i "concorrenti" -. Roma è e resterà antifascista. Noi manifestiamo contro l'odio". Dall'altra parte, gli esponenti di Forza Nuova: "Vogliamo dire basta, svegliare il quartiere e il popolo di Roma perché combattano contro clandestini e immigrati che ormai ci hanno dichiarato guerra. Polizia e politica non sono in grado di difenderci".