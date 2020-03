Coronavirus, controlli in stazione a Reggio Calabria su chi arriva dal Nord

Autocertificazione alla stazione ferroviaria di Villa San Giovanni (Reggio Calabria) da consegnare agli agenti della Polfer, per i passeggeri che arrivano con treni dal Nord Italia e controlli con il termoscanner nei pressi degli imbarcaderi di Messina, con obbligo di isolamento per eventuali casi sospetti. Sono le disposizioni in atto per controlli sull'arrivo di persone in Sicilia e Calabria.