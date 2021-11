17 novembre 2021 10:44

Carabinieri,cambia volto il sito dell'Arma: nuova grafica profondamente rinnovata

Cambia volto il sito internet dell'Arma dei carabinieri. La nuova veste grafica di www.carabinieri.it si presenta profondamente rinnovata, grazie a una nuova interfaccia interattiva di tipo responsive. Nell'area "in vostro aiuto" il cittadino può trovare servizi come la "Denuncia vi@ Web" (per presentare denunce di smarrimento o di furto online), modulistica utile, banche dati per ricercare oggetti smarriti, opere d'arte rubate, consigli per evitare di cadere in truffe e altri reati.