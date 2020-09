Calimero, Lady Oscar o Goku: a Caserta la campagna elettorale è una sfida tra personaggi dei cartoon

Non vi sentireste al sicuro se fosse il candidato ambientalista Goku - leggendario guerriero sayan di Dragon Ball - a chiedere il vostro voto al grido di "Salviamo il nostro pianeta"? O sareste più a vostro agio con il leghista Calimero e il suo "Prima gli italiani"? Ma la sfida elettorale non finisce qui: da Lady Oscar paladina del genderless con il motto "Genitore 1, Genitore 2" all'Ispettore Gadget che trae ispirazione da un governatore del Sud Italia ed estrae dal suo cappello un "Hop Hop Lanciafiamme". Non siamo davanti alle elezioni amministrative del regno dei cartoni animati, ma all'idea di Ratio Communication, una società di comunicazione che ha tappezzato la città di Caserta con questi bizzarri manifesti. Il "Partito Animato", questo il nome che si legge nello stemma, esorta tutti i cittadini a votare per un misterioso candidato di nome Orazio. E, secondo le parole delle menti dietro a questo progetto, "a dimostrare che con una giusta strategia di marketing si può far parlare di sé anche in un mondo dove regna il caos comunicativo". Con una doverosa (e ironica) precisazione: "nessun candidato è stato maltrattato per questa campagna".