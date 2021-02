Bari, maestra vaccinata dalla figlia dottoressa

Sarà una delle foto simbolo della campagna vaccinale anti-Covid 19 in Italia: protagoniste l'insegnante elementare Maria Squeo dell'istituto comprensivo San Giovanni Bosco Venisti, che sorride accanto alla figlia, la dottoressa Letizia Rizzo, mentre riceve il vaccino all'interno di una struttura adibita per la vaccinazione del personale scolastico in Puglia, a Capurso (Bari).