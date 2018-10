Alberi su auto a Milano, due feriti

A causa del maltempo due alberi sono caduti sulle auto, in due distinti episodi, a Milano: il bilancio è di due feriti e di 4 altre persone coinvolte che hanno rifiutato le cure mediche. I due feriti non sarebbero in gravi condizioni. In via Scialoia un albero è caduto su un'auto guidata da un uomo di 76 anni che è stato trasportato al Niguarda in codice verde. Peggio invece è andata un 25enne alla guida di una Renault che stava percorrendo viale Toscana quando un albero è caduto sul tetto della vettura deformandolo e provocandogli un trauma cranico. Il giovane è stato trasportato in codice giallo al Policlinico. Una pianta è caduta su quattro auto in via Gian Galeazzo (le foto che vedete si riferiscono a questo episodio) ferendo lievemente gli occupanti nessuno dei quali però è voluto ricorrere al pronto soccorso.