Addio ai pini del panorama di Napoli, abbattuti per un parassita

Decine di pini mediterranei sono stati abbattuti ed altri lo saranno nei prossimi giorni a causa di un parassita che ha infestato le piante sulle strade panoramiche della collina di Napoli. Gli alberi sono stati attaccate dalla cosiddetta Cocciniglia Tartaruga che è letale per i pini da sempre presenti, come un'icona, sulle cartoline che ritraggono il golfo partenopeo. Le operazioni riguardano, per ora, le strade a ridosso del parco Virgiliano ma tutte le piante sono sotto osservazione.