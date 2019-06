"The Royal Kiss", il bacio tra Kate Middleton e Meghan Markle per i diritti Lgbt a Milano

"Ho scelto di essere a Milano per dare, attraverso questo murale, il mio supporto nella diffusione di un messaggio di inclusione, contro ogni forma di discriminazione e di pregiudizio", scrive così Tvboy sulla sua pagina Instagram per introdurre la sua nuova opera "The Royal Kiss": un tenero bacio tra Kate Middleton e Meghan Markle, vestite in abito da sposa, incorniciate da un cuore rosso. Il murale è apparso su un palazzo di Milano in occasione del Gay Pride nella città meneghina. Un contributo per i diritti Lgbt da parte del writer siciliano: "Ogni essere umano deve poter avere il diritto di sposare la persona che ama".