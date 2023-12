Fossano (Cuneo), auto in una scarpata: muoiono madre e figlia

A Fossano, in provincia di Cuneo, un'auto è finita fuori strada in una zona collinare, ribaltandosi più volte, e precipitando in una scarpata.

Le vittime sono madre e figlia, Carmela Longo, di 86 anni e Antonina De Conno, di 64. La prima era residente a Buonalbergo in provincia di Benevento e domiciliata a Tarantasca (Cuneo). Alla guida c'era la figlia che ha perso il controllo del mezzo in un tratto rettilineo, per cause al momento non chiare. Vani i tentativi di soccorso per entrambe.