Fornaci di Barga (Lucca), resta incastrato in un macchinario: morto operaio

Incidente mortale sul lavoro in un'azienda metallurgica per la lavorazione del rame di Fornaci di Barga, in provincia di Lucca.

Un operaio ha perso la vita dopo essere rimasto incastrato in un macchinario nel reparto laminatoio. Sul posto è intervenuto il personale sanitario del 118, che ha constatato il decesso dell'operaio.