Forlì-Cesena, auto finisce in un fossato: quattro morti, tra loro anche un minorenne

Quattro giovani sono morti in un incidente stradale avvenuto a Sant'Andrea in Bagnolo, in provincia di Forlì-Cesena. L'auto sulla quale viaggiavano ha sbandato, sbattendo contro la spalletta di cemento a bordo strada e finendo in un fossato. I carabinieri e i soccorritori giunti sul posto non hanno potuto fare altro che constatare il decesso dei giovani. Tra di loro anche un minorenne.